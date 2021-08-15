https://news.day.az/world/1369882.html "Талибан" приказал своим бойцам не штурмовать Кабул
"Талибан" приказал своим бойцам не штурмовать Кабул
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приказало своим бойцам не штурмовать Кабул. Об этом заявил в воскресенье в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.
По информации афганского телеканала 1TV, руководство "Талибана" дало распоряжение своим отрядам непосредственно не вступать в пределы Кабула. В настоящее время, отмечает канал, талибы "ведут переговоры с правительством страны о мирном входе в город отрядов движения".
Фото: REUTERS/Stringer
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