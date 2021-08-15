Глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в воскресенье, что Кабул не подвергнется штурму, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем", - сказал он в эфире телеканала TOLO News. Мирзаквал заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. По поступающей информации, передача власти может произойти уже 15 августа.