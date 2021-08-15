Число жертв при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28

Число жертв при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Минздрав ближневосточной страны.