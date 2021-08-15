Талибы объявили о взятии еще двух городов на востоке Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о переходе под свой контроль городов Махмудраки и Бамиан - административных центров восточных афганских провинций Каписа и Бамиан соответственно. Сообщение об этом размещено в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Под наш контроль перешли города Махмудраки и Бамиан - столицы провинций Каписа и Бамиан. Некоторое время назад губернаторы, начальники полиции, разведывательные службы <...> и другие органы управления провинций были полностью захвачены", - указывается в сообщении.

В нем уточняется, что правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и обратились в бегство.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины административных центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам, расположенный всего в 50 км от Кабула.