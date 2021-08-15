Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия, сообщает Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, передача власти от действующих афганских властей администрации переходного периода "пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны".

Некоторое время назад исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".