"Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

Радикальное движение "Талибан" объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".