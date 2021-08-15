https://news.day.az/world/1369898.html "Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана
"Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана
Радикальное движение "Талибан" объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".
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