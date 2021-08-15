США эвакуируют персонал посольства в Кабуле

Соединенные Штаты намерены эвакуировать персонал своего посольства в Кабуле до вторника. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вертолеты ВС США, передает телеканал, совершают перелеты между посольством и международным аэропортом Кабула, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев - афганцев, работавших на американских военных.

США призвали другие страны переместить своих дипломатов в аэропорт для последующей эвакуации из страны. Сообщается, что в аэропорту находится персонал посольства Дании.

Ранее СМИ передали, что отряды движения "Талибан" вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на подступах к Кабулу и не штурмовать город", - написал он на своей странице в Twitter. - Мы хотим избежать жертв среди гражданского населения, но мы не объявляли о прекращении огня, - отметил Муджахид. - Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице".

Иранская газета Tehran Times сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце ведет переговоры с представителями "Талибана". Афганскую охрану дворца сменили американские военные. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВС США. По данным газеты, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар призывают Гани уйти в отставку.

По данным газеты, в одном из центральных кварталов города замечены боевики "Талибана".