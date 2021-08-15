https://news.day.az/world/1369906.html Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной администрации Афганистана - ВИДЕО
Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной администрации Афганистана - ВИДЕО
Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, полученным из дипломатических источников, экс-глава афганского МВД Джалали "избран главой переходного правительства Афганистана". Отмечается, что он "принял на себя обязанности главы временной администрации" страны.
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