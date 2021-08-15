Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной администрации Афганистана

Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, полученным из дипломатических источников, экс-глава афганского МВД Джалали "избран главой переходного правительства Афганистана". Отмечается, что он "принял на себя обязанности главы временной администрации" страны.