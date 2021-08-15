Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в столице провинции на востоке Афганистана

Сотни заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в городе Чарикар - административном центре провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом сообщает в воскресенье агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы полиции провинции Абдуллы Рауфа Урузгани, причиной побега стала халатность директора тюрьмы.

По информации местных источников агентства, побег был организован в результате бунта в тюрьме. При этом сотрудники служб безопасности открыли огонь по заключенным.

Агентство уточняет, что всего в тюрьме находилось около 600 человек, включая представителей движения "Талибан".

Ранее талибы заявили, что контролирует всю территорию Афганистана. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны.