В Кабуле разворачивают спецназ для обеспечения безопасности

Подразделения сил специального назначения разворачивают в Кабуле для обеспечения безопасности афганской столицы.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.