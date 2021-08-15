https://news.day.az/world/1369916.html В Кабуле разворачивают спецназ для обеспечения безопасности
В Кабуле разворачивают спецназ для обеспечения безопасности
Подразделения сил специального назначения разворачивают в Кабуле для обеспечения безопасности афганской столицы.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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