Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения Бе-200 в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолёта Бе-200 в Турции.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.

"Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолёта", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в его Twitter.