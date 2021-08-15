https://news.day.az/world/1369920.html Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,5
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,5
Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован в 16:41 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 864 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 45 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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