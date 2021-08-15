Президент Афганистана покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявил телеканал Tolo News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как утверждает таджикская медиагруппа Asia Plus со ссылкой на источники, Гани вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Официального подтверждения этой информации пока нет.