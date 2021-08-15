Талибы вошли в Кабул без боя

Талибы вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами государственные учреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей радикального движения "Талибан".

"Наши бойцы спокойно вошли в Кабул, жители столицы могут не беспокоиться и не опасаться их, - приводит канал заявление движения. - Мы не будем атаковать государственных служащих, военнослужащих и полицейских".

Талибы взяли под свой контроль Кабульский университет, некоторые министерства, в частности Минобразования, а также брошенные полицейские участки. По словам талибов, здания силовых структур встретили их пустыми помещениями. "Полиция сняла с себя всю ответственность по обеспечению безопасности в Кабуле", - сообщили они.