В Кабуле вводится комендантский час

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.

"Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города", - приводит слова чиновника в воскресенье местное агентство The Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого, и.о. главы МВД исламской республики призвал население афганской столицы "сохранять спокойствие и не покидать свои дома после 21:00".