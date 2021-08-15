Жуткое землетрясение в Гаити

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 724.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает управление гражданской защиты республики.

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что более 2,8 тыс. человек получили ранения.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.