Флаг над посольством США в Кабуле спущен

Флаг США над посольством в Кабуле спущен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой источник в американском диппредставительстве.

"Большинство персонала покинуло посольство. Мы работаем из другого места. Флаг спущен. В аэропорту слышны выстрелы", - приводит радио слова источника.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что персонал посольства США в Кабуле переводится в аэропорт, откуда будет работать до эвакуации. Американские военные обеспечивают безопасность дипломатов.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем". Как заявили ТАСС в воскресенье в посольстве РФ в Афганистане, "обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет".