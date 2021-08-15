Франция переводит посольство в аэропорт Кабула

Посольство Франции переезжает из здания в центре афганского Кабула в аэропорт этого города, где продолжит работу по организации эвакуации французских граждан и сотрудничавших с французами афганцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"На фоне крайне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане французские власти решили перевести свое посольство в аэропорт Кабула, где оно продолжит функционировать, в частности продолжать эвакуацию всех наших соотечественников, которые еще остались в стране", - заявил он.

Ле Дриан добавил, что Франция "не забывает тех, кто работал для нее" и продолжает делать все, чтобы защитить представителей гражданского общества в Афганистане. По словам министра, с мая этого года из страны уже уехали 600 сотрудничавших с французами афганцев. "В настоящее время делается все возможное, чтобы максимально сохранить возможность выдачи виз из аэропорта Кабула, <...> чтобы обеспечить их эвакуацию", - добавил он.

В Сети также распространилось видео, как французский посол в Афганистане покидает территорию диппредставительства на борту американского вертолёта