Эстония намерена как можно скорее созвать внеочередное заседание СБ ООН по Афганистану

Эстония ведет "интенсивные переговоры" с союзниками и членами Совбеза ООН о созыве внеочередного заседания по теме Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"События в Афганистане вызывают серьезную озабоченность, и мы должны оказать поддержку гражданскому населению страны, предпринять усилия по прекращению насилия и нарушения прав человека, а также однозначно осудить насильственный захват власти, - приводит ее слова пресс-служба МИД в распространенном сообщении. - Совет Безопасности [ООН] должен обсудить способы и пути, которые помогли бы решить ситуацию мирным путем и при участии сторон конфликта достигнуть договоренности о таком разделении власти, при котором были бы сохранены жизни людей, народа Афганистана".

Эстония является временным членом Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.