В Афганистане сформировали координационный совет по мирному переходу власти

Ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти.

Как сообщило агентство Pajhwok, в него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В задачи совета, по данным агентства, входит "предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти".

Совет призвал силы безопасности правительства Афганистана и их коллег из движения "Талибан" наладить безопасность и предотвратить вооруженные столкновения в Кабуле.

Ранее Абдулла Абдулла подтвердил, что президент страны Ашраф Гани покинул страну. Предположительно, он направился в Таджикистан с намерением прибыть оттуда в третью страну.