Талибы заявили, что предлагали Гани мирно передать власти, однако тот бежал

Радикальное движение "Талибан" предлагало действующему президенту Афганистана Ашрафу Гани мирно передать власть, однако тот бежал из страны.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предлагали президенту Гани мирно передать власть, чтобы избежать вакуума в сфере безопасности, однако тот бежал", - приводит телеканал слова представителя талибов.

Ранее поступили сообщения о том, что талибы уже вошли в президентский совет и, как они утверждают, в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление афганской столицей. По информации Al Arabiya, на фоне происходящего "Талибан" призывает жителей Кабула оставаться в своих домах из соображений безопасности.