https://news.day.az/world/1369950.html Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Аэропорт Кабула, откуда идет эвакуация американских граждан, по поступающим сообщениям, подвергся обстрелу.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении американского диппредставительства в Афганистане.
"Поступают сообщения об обстрелах аэропорта, - говорится в сообщении. - Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище".
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