США рассматривают возможность отправки дополнительных сил в Афганистан

США могут отправить дополнительные силы в Афганистан.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на военные и дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания не уточнила деталей, отметив лишь, что ранее президент США Джо Байден одобрил отправку в страну первой группы американских военнослужащих, задачей которых станет эвакуация персонала посольства, американских граждан и лиц, сотрудничавших с США в период их пребывания в Афганистане. CNN также отмечает, что глава Центрального командования США, откуда направляются подкрепления в Афганистан, генерал Фрэнк Маккензи прибыл в воскресенье в регион Персидского залива для контроля над ситуаций.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США заявил, что власти повысят свою оценку террористической угрозы из Афганистана, сообщает "Аксиос".