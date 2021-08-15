https://news.day.az/world/1369955.html В Канаде пройдут внеочередные парламентские
В Канаде пройдут внеочередные парламентские
Внеочередные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо в видеовыступлении, транслировавшемся его офисом.
"Генерал-губернатор приняла мою просьбу распустить парламент. Таким образом, канадцы будут голосовать 20 сентября", - сказал он.
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