Талибы вскоре объявят о создании "Исламского эмирата Афганистан"

Радикальное движение "Талибан" вскоре провозгласит о создании "Исламского эмирата Афганистан" из президентского дворца в Кабуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя движения.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на талибов, что боевики взяли под контроль президентский дворец в афганской столице.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул.