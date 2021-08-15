Талибан намерен наладить отношения с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель движения Талибан Забихуллах Муджахед газете "Индепендент".

По его словам, в Турции живет много афганских беженцев.

"Талибан не видит врага в лице Турции, а также хочет видеть Турцию в качестве союзника", - сказал Муджахед.

Отметим , что движение "Талибан", по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошло в воскресенье вечером в Кабул без боя и начало занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.