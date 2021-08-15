https://news.day.az/world/1369962.html Стало известно, когда СБ ООН обсудит ситуацию в Афганистане
Стало известно, когда СБ ООН обсудит ситуацию в Афганистане
Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в воскресенье источник во всемирной организации.
"Завтра утром[16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", - сказал собеседник.
Утренние заседания СБ ООН обычно проходят в 10.00 (18.00 GMT+4).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре