Стало известно, когда СБ ООН обсудит ситуацию в Афганистане

Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в воскресенье источник во всемирной организации.

"Завтра утром[16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", - сказал собеседник.

Утренние заседания СБ ООН обычно проходят в 10.00 (18.00 GMT+4).