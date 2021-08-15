Возросло исло погибших в результате наводнений в Турции

Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 62 человека.

Об этом сообщает в воскресенье Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 52 человека, в Синопе - 9 и Бартыне -1 .

Восемь человек размещены в больницы.