https://news.day.az/world/1369965.html Хаос в аэропорту Кабула: тысяча человек пытаются пробраться на самолет - ВИДЕО
Хаос в аэропорту Кабула: тысяча человек пытаются пробраться на самолет - ВИДЕО
В кабульском аэропорту творится хаос.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Согласно информации, как минимум тысяча человек пытаются попасть на самолет в Турцию. Отмечается, что максимальная вместимость борта - 300 человек.
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