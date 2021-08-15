Хаос в аэропорту Кабула: тысяча человек пытаются пробраться на самолет

В кабульском аэропорту творится хаос.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Согласно информации, как минимум тысяча человек пытаются попасть на самолет в Турцию. Отмечается, что максимальная вместимость борта - 300 человек.