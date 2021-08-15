Талибы заявили, что контролируют все районы Кабула

Радикальное движение "Талибан" установило контроль над всеми районами Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканалу Ariana News официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал.