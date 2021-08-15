https://news.day.az/world/1369966.html Талибы заявили, что контролируют все районы Кабула
Талибы заявили, что контролируют все районы Кабула
Радикальное движение "Талибан" установило контроль над всеми районами Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканалу Ariana News официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре