https://news.day.az/world/1369967.html Талибы сфотографировались в кабинете сбежавшего Ашрафа Гани - ФОТО
Талибы сфотографировались в кабинете сбежавшего Ашрафа Гани - ФОТО
Боевики радикального движения "Талибан" опубликовали фотографию из рабочего кабинета бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, который ранее бежал из страны.
Как передает Day.Az, в ходе трансляции из Президентского дворца талибы заявили о скором возвращении своих лидеров из-за рубежа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре