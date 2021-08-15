Талибы сфотографировались в кабинете сбежавшего Ашрафа Гани

Боевики радикального движения "Талибан" опубликовали фотографию из рабочего кабинета бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, который ранее бежал из страны.

Как передает Day.Az, в ходе трансляции из Президентского дворца талибы заявили о скором возвращении своих лидеров из-за рубежа.