https://news.day.az/world/1369971.html США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации
США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации
Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство Reuters.
Согласно этим данным, общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек.
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