В аэропорту Кабула слышна стрельба

Очевидец рассказал о хаосе, царящем в аэропорту Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, по его словам толпы людей пытаются попасть внутрь и на одном из этапов началась стрельба.

Очевидец отметил, что в аэропорту прозвучало предупреждение о возможной наземной атаке, из-за чего всех перевели в подземный бункер. Люди находились в убежище около часа.