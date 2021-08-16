https://news.day.az/world/1369973.html В аэропорту Кабула слышна стрельба - ВИДЕО
В аэропорту Кабула слышна стрельба - ВИДЕО
Очевидец рассказал о хаосе, царящем в аэропорту Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, по его словам толпы людей пытаются попасть внутрь и на одном из этапов началась стрельба.
Очевидец отметил, что в аэропорту прозвучало предупреждение о возможной наземной атаке, из-за чего всех перевели в подземный бункер. Люди находились в убежище около часа.
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