Талибы обещают гарантировать безопасность всем иностранцам и дипмиссиям в Кабуле

Движение "Талибан" выступило с обращением, в котором пообещало, что не будет представлять никакой угрозы для находящихся в Кабуле иностранных граждан и зарубежных дипмиссий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы гарантируем всем посольствам, дипмиссиям и иностранным гражданам, находящимся в Кабуле, полную безопасность. Все, кто находится в Кабуле, должны знать, что им ничего не угрожает", - указано в сообщении, размещенном в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

В заявлении также подчеркивается, что "бойцов "Исламского Эмирата" [Афганистан] призвали обеспечивать безопасность в Кабуле и в других городах страны".