У посольства США в Кабуле прогремело несколько взрывов
Три взрыва прогремели недалеко от посольства США в Кабуле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По предварительным данным, были взорваны ручные гранаты.
Как отмечается, в настоящее время в посольстве находится около 50 сотрудников дипмиссии, их эвакуация продолжается.
О погибших и раненых в результате взрывов не сообщается.
Отметим, что движение "Талибан", по сообщениям канала "Аль-Арабия", в воскресенье вечером вошло в Кабул без боя и начало занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.
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