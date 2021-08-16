У посольства США в Кабуле прогремело несколько взрывов

Три взрыва прогремели недалеко от посольства США в Кабуле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По предварительным данным, были взорваны ручные гранаты.

Как отмечается, в настоящее время в посольстве находится около 50 сотрудников дипмиссии, их эвакуация продолжается.

О погибших и раненых в результате взрывов не сообщается.

Отметим, что движение "Талибан", по сообщениям канала "Аль-Арабия", в воскресенье вечером вошло в Кабул без боя и начало занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.