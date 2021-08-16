Личный охранник сказал, куда улетел президент Афганистана

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент", - приводит телеканал слова личного охранника президента.