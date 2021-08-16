https://news.day.az/world/1369978.html Личный охранник сказал, куда улетел президент Афганистана
Личный охранник сказал, куда улетел президент Афганистана
Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент", - приводит телеканал слова личного охранника президента.
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