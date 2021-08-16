Американские дипломаты в Кабуле были вынуждены сжигать флаги США

Покидающие посольство США в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Stars and Stripes.

По ее данным, перед эвакуацией из здания посольства дипперсонал обязали сжечь флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. Как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники в воскресенье сжигали флаги, а также "все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность". Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, пожелав "спасти хоть что-то".

При этом, по данным Stars and Stripes, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в диппредставительстве часть своих вещей.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.