Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение "Талибан" и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье офисом генсека.

"Генеральный секретарь ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности", - отмечается в заявлении.

Генсекретарь ООН также призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане. ООН по-прежнему привержена оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана.

"ООН остается привержена работе по мирному урегулированию, продвижению прав всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлению необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что необходимость в гуманитарной помощи в сложной ситуации в Афганистане только нарастает. "Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным работникам, чтобы необходимая помощь доставлялась вовремя", - отмечается в документе.

Численность сотрудников различных миссий ООН в Афганистане составляет до 5 тыс. человек, большинство среди них - местные жители, хотя в операциях участвуют и несколько сотен иностранцев. Часть из них в предыдущие недели были переведены в Кабул на фоне наступления талибов.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.