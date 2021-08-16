Талибы объявили о том, что война в Афганистане окончена

Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом движение "Талибан" в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - подчеркнул Наим.

По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму правления в Афганистане. "Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции", - заверил представитель.

Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что "Талибан" обеспечит "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране". Кроме того, Наим пообещал безопасность "любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу [с талибами]".

В воскресенье "Талибан" вошел в Кабул и без боя и начал занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.