https://news.day.az/world/1369996.html Самолет с Президентом Афганистана не входил в воздушное пространство Таджикистана - заявление МИД
Самолет с Президентом Афганистана не входил в воздушное пространство Таджикистана - заявление МИД
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщает, что самолет с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на МИД Таджикистана.
Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответвуюший запрос от афганской стороны.
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