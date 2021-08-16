Самолет с Президентом Афганистана не входил в воздушное пространство Таджикистана

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщает, что самолет с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на МИД Таджикистана.

Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответвуюший запрос от афганской стороны.