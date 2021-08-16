https://news.day.az/world/1370004.html Кошмар в Кабульском аэропорту - люди любой ценой хотят вылететь из страны - ВИДЕО
Кошмар в Кабульском аэропорту - люди любой ценой хотят вылететь из страны - ВИДЕО
Кошмар в Кабульском аэропорту продолжается и сегодняшним утром: люди любой ценой хотят раздобыть билет на самолет, которого нет.
Как передает Day.Az, соответствующие видео распространяются в соцсетях.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
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