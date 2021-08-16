Кошмар в Кабульском аэропорту - люди любой ценой хотят вылететь из страны

Кошмар в Кабульском аэропорту продолжается и сегодняшним утром: люди любой ценой хотят раздобыть билет на самолет, которого нет.

Как передает Day.Az, соответствующие видео распространяются в соцсетях.

Представляем вашему вниманию эти кадры.