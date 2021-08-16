https://news.day.az/world/1370011.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 7 993 681 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 37 466 718 человек, в Индии - 32 225 513, в Бразилии - 20 364 099.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 374 916 человек, выздоровели 186 464 591.
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