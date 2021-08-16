СМИ: в аэропорту Кабула погибло несколько человек после стрельбы военных США

Несколько человек погибли после стрельбы, которую начали американские военные в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что военные США открыли предупредительный огонь, потому что большая толпа прорвалась на летное поле. Один из очевидцев происходящего рассказал, что одну девушку задавили.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

Власти свыше 60 стран в совместном заявлении призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Государства-подписанты также попросили не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в исламской республике.