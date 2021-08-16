https://news.day.az/world/1370048.html Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление служб гражданской обороны страны.
Число пострадавших также увеличилось: ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.
Ранее администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии.
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