https://news.day.az/world/1370064.html Пожар на экскурсионных кораблях в Турции - ВИДЕО
Пожар на экскурсионных кораблях в Турции - ВИДЕО
В турецкой Алании вечером 15 августа начался пожар на прогулочном катере, огонь распространился еще на три судна.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, два корабля сгорели. Никто не погиб, один человек пострадал, его доставили в больницу.
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