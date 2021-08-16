Американские военнослужащие в кабульском аэропорту

В Сети распространились кадры, как американские военнослужащие занимают аэропорт Кабула.

Как передает Day.Az, военные прибыли эвакуировать дипломатов, в том числе и американских.

Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в условиях безопасности.

В операции по эвакуации участвовали около 6 тысяч американских военных.

Из Афганистана будут вывезены американский персонал численностью в несколько тысяч человек и до двух тысяч афганцев, оказывающих поддержку США.

Штаты ранее объявили, что усилят меры безопасности вокруг аэропорта имени Хамида Карзаи и возьмут на себя управление воздушным движением в аэропорту для безопасной эвакуации американцев из Кабула.

Сообщалось, что эвакуация состоится в ближайшие 48 часов.

В Вашингтоне уточнили, что эвакуация продолжится и в последующие дни.