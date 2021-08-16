Lufthansa приостанавливает перелеты над территорией Афганистана

Германский авиаконцерн Lufthansa и все входящие в него компании приостанавливают полеты над территорией Афганистана. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы, передает Day.Az.

"Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана", - отметили в компании.

В Lufthansa Group входят германская авиакомпания Eurowings, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и брюссельская Brussels Airlines.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.