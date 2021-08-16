https://news.day.az/world/1370088.html В России выявлено 20 765 случаев коронавируса
В России выявлено 20 765 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни, передает Day.Az.
Зафиксировано 806 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 601 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре