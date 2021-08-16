В России выявлено 20 765 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни, передает Day.Az.

Зафиксировано 806 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 601 человек.