В Великобритании выявили свыше 26 тыс. зараженных коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 26 750.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно официальной статистике, за сутки был зарегистрирован 61 летальный исход.

За время пандемии в стране медики зарегистрировали 6,26 млн случаев коронавируса, 130,9 тыс. человек скончались.