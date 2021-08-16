Два афганца упали с самолета, зацепившись за шасси

А аэропорту Кабула (Афганистан) сотни людей прорываются через заграждения, пытаются залезть на посадочные трапы самолетов и даже цепляются за шасси улетающих самолетов.

В сети появляется видео с кадрами, как люди цепляются за шасси взлетающих американских транспортников.

Информацию о падении двух человек, зацепившихся за шасси самолета, подтверждает информационное агентство Афганистана Aśvaka. Издание также опубликовало соответствующее видео в Twitter.